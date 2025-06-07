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لبنان

حادثة مؤسفة ضحيتها لبنانيّ.. عاد من ألمانيا من أجل العيد فتوفيَ في الجنوب!

Lebanon 24
07-06-2025 | 16:08
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توفي الشاب محمود صادق نعمة بحادث سير وقع عصر اليوم في حبوش - جنوب لبنان.
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وفي التفاصيل، فإنَّ نعمة (35 عاماً) الذي عاد من ألمانيا منذ أسبوعين لقضاء عطلة عيد الاضحى المبارك مع عائلته وأهله، كان على متن دراجة نارية عندما صدمته سيارة على طريق البيدر في بلدة حبوش، فأصيب في الرأس مما تسبب بوفاته على الفور.
 
 
وعملت سيارة إسعاف للهيئة الصحية الاسلامية على نقل الجثة الى مستشفى نبيه بري الحكومي، فيما حضرت إلى المكان دورية من قوى الامن الداخلي وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.
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