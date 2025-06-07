"تمشيط".. رصاص إسرائيلي كثيف يستهدف عيتا الشعب

نفذ العدو ، مساء اليوم السبت، عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة استهدفت بلدة - .

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وذكرت المعلومات أن الرصاص الإسرائيلي انطلق من موقع الراهب المُعادي باتجاه البلدة المذكورة.