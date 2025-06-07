مخاوف من تداعيات الاعتداءات على "اليونيفيل" على مساعي تجديد ولايتها

تواصلت امس "المناوشات الميدانية" بين قوات اليونيفيل و" الاهالي" في عدد من مناطق الجنوب، حيث اعترض عدد من الشبان العام في بلدة دورية تابعة لقوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) كانت في طريقها إلى منطقة وادي السلوقي، احتجاجًا على عدم مرافقتها من قبل الجيش .

وأقدم بعضهم على وضع علم " " على الآلية، وسط أجواء متوترة، وحضرت لاحقًا دورية تابعة للجيش إلى المكان، وعملت على معالجة الوضع وإعادة الأمور إلى طبيعتها. سبق ذلك، دخول دورية مؤللة كبيرة تابعة ل "اليونيفيل" إلى منطقة وادي السلوقي أيضًا من دون مؤازرة الجيش.

وقال الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" ، حول حادثة صريفا "هذا الصباح، أوقفت مجموعة من الرجال في ملابس مدنية قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل في بلدة صريفا، في دورية مخطط لها بالتنسيق مع القوات المسلحة . وقد تمكن حفظة السلام من القيام بنشاطهم المقرر بعد تدخل ".

واضاف تيننتي بان "القرار 1701 يمنح الموقتة في سلطة التنقل بحرية وإجراء الدوريات - بوجود الجيش أو بدونه. هذا جزء من ولايتنا. بينما ننسق بشكل وثيق مع الجيش اللبناني، فإن حرية حركة حفظة السلام لدينا هي المفتاح لتنفيذ المهام الموكلة إلينا".

وفي المقابل أعلنت انه "ضمن إطار متابعة الوضع في الجنوب وإزالة خروقات العدو ، عملت وحدة من الجيش بالتنسيق مع قوة الموقتة في – اليونيفيل على إزالة عدد من السواتر الترابية وإعادة فتح طرق في خراج بلدة - ، كان العدو الإسرائيلي قد أغلقها في وقت سابق".

وكتبت "نداء الوطن" أنّ عدم الرضى الأميركي، الذي يعبّر عنه أكثر من مصدر داخلي وخارجي، قد يزداد تصلّباً بفعل الاعتداءات المتنقّلة على قوات "اليونيفيل"، حيث باتت دورياتها في مرمى الاستهداف المتكرّر جنوباً، وهو مصدر قلق بالنسبة للدول المشاركة في عديدها.

واستغربت مصادر سياسية تكرار استخدام ورقة الأهالي لمواجهة قوات اليونيفيل، وعرقلة مهامها على الأرض، وتخوّفت من أن تكون هذه الهجمات المتنقّلة على دوريات "اليونيفيل"، محاولة لإشعال أزمة لبنانية – أممية، لتعطيل مساعي تجديد ولاية القوات الدولية، والتي يحتاجها لبنان لمساعدته في تثبيت الأمن والاستقرار عند الحدود الجنوبية، بالتعاون مع الجيش.