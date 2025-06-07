هل يقلق لبنان من التغييرات الاميركية؟

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كتبت روزانا بو منصف في" النهار": على ان يقلق فعلا بحسب زوار العاصمة الأميركية، إذ إن إلغاء مهمة مورغان أورتاغوس، في حال عدم تعيين خلف لها سريعاً للاهتمام بالملف اللبناني-الإسرائيلي، مؤشر ليس مريحاً، خصوصاً في ظل المقارنة التي لا تستطيع أوساط سياسية لبنانية تجاهلها في الدينامية النشيطة التي اتصف بها تحرك الموفد الأميركي إلى والسفير في تركيا توم باراك، الذي زار قبل يومين للبحث مع المسؤولين في الوضع السوري.انسحاب من شأنه أن يؤجل طويلاً انسحاب إسرائيل من الجنوب والتفاوض المحتمل على النقاط الحدودية. وزيارة عباس عراقجي، وإن بدأها بإعلان من مطار عن رغبة بفتح صفحة جديدة مع لبنان، يفترض أن تعني إقفال الصفحة الماضية من تدخل عبر دعم «حزب الله»، وقد شابها أمران: الأول هو ما نقل عن عراقجي من كلام أمام وزير الخارجية اللبناني يوسف فنيانوس بأن الدبلوماسية وحدها قد لا تكون كافية لإخراج إسرائيل من الجنوب. والأمر الآخر هو الذي ألقى بظلال من الشك حول صدق النيات بالانتقال من دولة إلى دولة، وهو الكلام الذي قاله عن «ازدياد قوة المقاومة» من ضريح السابق للحزب السيد حسن نصرالله.بعض القلقين لا يغفلون تساؤلات حول الزيارة التي تأتي في إطار مفاعيل المفاوضات القائمة بين الأميركية وإيران، وبالتالي فرص التوصل إلى حل دبلوماسي بينهما على خلفية قراءة عراقجي عن فتح صفحة جديدة مع لبنان على قاعدة الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية التي تبرع فيها إيران، على خلفية أن التكتم الأميركي عن تغيير الفريق الموكل بالملف اللبناني والمعروف بمواقفه تجاه إيران و«حزب الله»، أي نائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس، ربما لا يكون مرتبطاً بحكومة بنيامين نتنياهو، بل وأيضاً بالمفاوضات مع إيران.وتبعاً لذلك، ينظر إلى هذه النظرية على قاعدة احتمال إجراءات بناء الثقة بين الطرفين الأميركي والإيراني، فيما لا يزال لبنان ساحة ممكنة وفاعلة لتوجيه الرسائل أو تبادلها في هذا الإطار. ولا يستهين هؤلاء بهذه العناصر انطلاقاً من أن الاتفاق النووي عام 2015 أتاح لإيران إمساك الوضع اللبناني بكليته وتأمين انتخاب ، فيما المتغيرات الإقليمية لا تسمح باستعادة الانعكاسات نفسها لجهة نفوذ إيران الساعية إلى تأكيد استمرار الاتفاق النووي في مقابل التخلي عن أذرعها لعدم الحاجة إليها إذا ضمنت قدرتها النووية.في المقابل، ترى الولايات المتحدة أن أذرع إيران في المنطقة قد قطعت فعلاً. وتؤكد المعلومات من واشنطن أن لا شيء في المفاوضات سوى الملف النووي، ولا حاجة إلى البحث في أذرع إيران.والمقلق هو ما أعلنه الرئيس الأميركي إبان زيارته المملكة الشهر الماضي، حين أتى على ذكر لبنان، ولم يكن إيجابياً، بمعنى انعكاس نظرة الإدارة للبنان. وقياساً بما يعبر عنه الرئيس الأميركي، الذي يخرج عفوياً عن النص المكتوب لعرض أفكاره، فإن على لبنان أن يقلق من هذه اللحظات.وفي واشنطن، تتغير الأمور بسرعة أكبر من أي مكان آخر، وخصوصاً مع رئاسة ترامب. ولهذا السبب، ينبغي أن يكون المرء حذراً وهو يتعامل مع واشنطن، لأن الأمور يمكن أن تتغير، وكذلك الأفكار والأولويات. لذلك، يُفترض أن تكون العلاقات مع المواقع الأكثر ثباتاً، على غرار المملكة السعودية، والإمارات العربية، وقطر. وهي ثلاث دول تملك تأثيراً كبيراً، ولا سيما في المنطقة وخارجها، وفق ما بات يتضح في ملفات كثيرة.والمؤشر الأهم لذلك يتصل بسوريا، باعتبار أن كل المؤشرات عن تغييرات في الموقف الأميركي من سوريا قبل زيارة ترامب كانت تنحو في اتجاه عدم إمكان الانفتاح أو رفع العقوبات والإقرار بشرعية أحمد الشرع. وحين غير الرئيس الأميركي موقفه في الرياض من سوريا، تبدلت الأمور بسرعة في واشنطن في مايتعلق بسوريا، لأن القوة الإقليمية راهناً في المنطقة، أي المملكة السعودية، بالإضافة إلى تركيا، ساهمت في ذلك انطلاقاً من أن استقرار المنطقة ووضعها الاستراتيجي لا يسمح ببقاء سوريا خارج اللعبة السياسية، فيما المملكة لا تريد أن تعيد الخطأ الذي ارتكب في 2003 حين ترك العراق لمصيره، فملأت إيران الفراغ في العراق، بينما تركيا تلعب دوراً أساسياً في سوريا راهناً.على ذمة الزوار أيضاً، ثمة استياء ملموس في العاصمة الأميركية مما يطلقون عليه "تسويفاً" في لبنان (procrastination)، فيما تركت واشنطن للبنان مهمة إيجاد السبل التي يراها مناسبة لإنهاء سلاح الحزب واستعادة قراره، إنما ليس من ضمن مهلة مفتوحة، يخشى هؤلاء المعنيون أن تتم المماطلة فيها وبدء خسارة العهد الجديد "المومنتوم" الدولي والإقليمي الذي انطلق بقوة، أقله وفق المخاوف والانتقادات التي بدأت تتصاعد داخلياً، ولا سيما إذا كان لهذه الانتقادات صدى في الخارج، أو هي صدى له، وهذا أكثر فداحة.