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لبنان

هواجس من تجدُّد الحرب.. والعودة إلى التفجيرات ضد المدنيِّين

Lebanon 24
07-06-2025 | 23:09
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كتبت كارول سلوم في" اللواء": تتجدد بين الحين والآخر هواجس سيناريو الحرب الاسرائيلية ضد لبنان.بالامس قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون امام وفد فرنسي ان لبنان نفذ اتفاق وقف النار بحذافيره وان الجيش انتشر بنسبة ٨٥ في المئة في جنوب الليطاني ويتعاون مع قوات اليونيفيل لتطبيق القرار ١٧٠١ ومتمماته لجهة حصر السلاح في يد القوى المسلحة اللبنانية وما يعيق انتشاره هو استمرار الإحتلالالإسرائيلي للنقاط الخمس، وفي الوقت نفسه تواصل اسرائيل استهدافاتها وفق قولها لبنى تحتية لحزب الله ولكوادر منه وتتحدث تقارير صادرة عنها عن اعادة الحزب لهيكلة قواه العسكرية. والسؤال الأبرز هنا، هل تقرر اسرائيل شن حرب جديدة مستندة الى ما ورد في إتفاق وقف النار لاسيما النقطة المتصلة بحق إسرائيل في القيام بأي تحرك ضد اي تهديدات .. وتقول مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الكلام كثير عن نزع السلاح، والترجمة مفقودة حتى ان حزب الله يدرك ان سلاحه لن ينزع منه كما هو مرتقب، فإلى ماذا يقود ذلك؟ الى عودة التوتر او الى مشهد قاتم؟. الإعتداءات المتكررة التي لا يبدو ان الحكومة اللبنانية قادرة على وقفها حيث يبدو ان ما من وسائل ضغط ديبلوماسية وازنة، كما ان ما من إجراءات ميدانية يمكنها طبع ما هو مطلوب من الحكومة اللبنانية امام اصدقاء لبنان للضغط على إسرائيل لوقف هذه الإعتداءات ، وبالتالي يصبح من المنطقي التساؤل هل فعلا ستتطور هذه الإعتداءات الإسرائيلية لتصبح اكثر عنفا وربما تؤدي الى عمليات عسكرية متواصلة.
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