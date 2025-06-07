هواجس من تجدُّد الحرب.. والعودة إلى التفجيرات ضد المدنيِّين

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كتبت في" اللواء": تتجدد بين الحين والآخر هواجس سيناريو الحرب الاسرائيلية ضد .بالامس قال رئيس الجمهورية امام وفد فرنسي ان لبنان نفذ اتفاق وقف النار بحذافيره وان الجيش انتشر بنسبة ٨٥ في المئة في جنوب ويتعاون مع قوات اليونيفيل لتطبيق القرار ١٧٠١ ومتمماته لجهة حصر السلاح في يد القوى المسلحة وما يعيق انتشاره هو استمرار الإحتلالالإسرائيلي للنقاط الخمس، وفي الوقت نفسه تواصل اسرائيل استهدافاتها وفق قولها لبنى تحتية لحزب الله ولكوادر منه وتتحدث تقارير صادرة عنها عن اعادة الحزب لهيكلة قواه العسكرية. والسؤال الأبرز هنا، هل تقرر اسرائيل شن حرب جديدة مستندة الى ما ورد في إتفاق وقف النار لاسيما النقطة المتصلة بحق في القيام بأي تحرك ضد اي تهديدات .. وتقول مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الكلام كثير عن نزع السلاح، والترجمة مفقودة حتى ان يدرك ان سلاحه لن ينزع منه كما هو مرتقب، فإلى ماذا يقود ذلك؟ الى عودة التوتر او الى مشهد قاتم؟. الإعتداءات المتكررة التي لا يبدو ان قادرة على وقفها حيث يبدو ان ما من وسائل ضغط ديبلوماسية وازنة، كما ان ما من إجراءات ميدانية يمكنها طبع ما هو مطلوب من الحكومة اللبنانية امام اصدقاء لبنان للضغط على إسرائيل لوقف هذه الإعتداءات ، وبالتالي يصبح من المنطقي التساؤل هل فعلا ستتطور هذه الإعتداءات لتصبح اكثر عنفا وربما تؤدي الى عمليات عسكرية متواصلة.