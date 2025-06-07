سجناء فروا من مخفر غزير ليلا.. إليكم التفاصيل

أفادت مندوبة " "عن فرار 18 سجينًا ليلًا من مخفر .

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وحسب المعلومات، فإنّ القوى الامنية القت القبض على احد الفارين وفرضت طوقا امنيا بالمنطقة وتقوم بعمليات مداهمة بحثا عن باقي الفارين.