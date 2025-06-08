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لبنان

عاد قبل أسبوعين إلى لبنان لقضاء عطلة الأضحى.. "محمود" توفي بحادث سير مروع

Lebanon 24
08-06-2025 | 00:06
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استفاقت بلدة حبوش على خبر وفاة الشاب محمود نعمة إثر حادث سير مؤسف.
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وقد عاد نعمة من الغربة قبل أسبوعين لقضاء عطلة عيد الأضحى مع عائلته وأصدقائه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
 
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