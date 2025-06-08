عاد قبل أسبوعين إلى لبنان لقضاء عطلة الأضحى.. "محمود" توفي بحادث سير مروع

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استفاقت بلدة على خبر وفاة الشاب محمود نعمة إثر حادث سير مؤسف.وقد عاد نعمة من الغربة قبل أسبوعين لقضاء عطلة مع عائلته وأصدقائه، وفق ما أفادت مندوبة " ".