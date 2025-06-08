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لبنان
في زحلة.. سلبوا "فان" لنقل الركاب وأطلقوا النار باتجاه سائقه
Lebanon 24
08-06-2025
|
00:22
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أقدم مجهولون على اعتراض طريق فان لنقل الركاب يقوده "ع. خلف" وقاموا بإطلاق النار باتجاهه، فأصيب برصاصة في رجله ومن ثم عمدوا الى سلبه الفان الذي كان على متنه وفروا الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
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وعلى الفور، حضر عناصر
الصليب
الاحمر
اللبناني وعملوا على نقل المصاب الى
مستشفى المعلقة الحكومي
في
زحلة
.
كما حضرت عناصر القوى الأمنية وبوشرت التحقيقات.
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