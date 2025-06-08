Advertisement

لبنان

في زحلة.. سلبوا "فان" لنقل الركاب وأطلقوا النار باتجاه سائقه

Lebanon 24
08-06-2025 | 00:22
A-
A+
Doc-P-1371979-638849641673190296.jpg
Doc-P-1371979-638849641673190296.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقدم مجهولون على اعتراض طريق فان لنقل الركاب يقوده "ع. خلف" وقاموا بإطلاق النار باتجاهه، فأصيب برصاصة في رجله ومن ثم عمدوا الى سلبه الفان الذي كان على متنه وفروا الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement

وعلى الفور، حضر عناصر الصليب الاحمر اللبناني وعملوا على نقل المصاب الى مستشفى المعلقة الحكومي في زحلة

كما حضرت عناصر القوى الأمنية وبوشرت التحقيقات.
 
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: تصادم بين فان لنقل الركاب وسيارة على طريق عام جب جنين كفريا نتج عنه 5 جرحى
lebanon 24
08/06/2025 13:45:04 Lebanon 24 Lebanon 24
سائق توك توك يخطف ويسلب سورية في البقاع
lebanon 24
08/06/2025 13:45:04 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين: رد حماس سلبي وليس استعدادًا لنهاية الحرب
lebanon 24
08/06/2025 13:45:04 Lebanon 24 Lebanon 24
جيش الاحتلال يطلق النار باتجاه منازل المواطنين شرق قرية المصدر وسط قطاع غزة
lebanon 24
08/06/2025 13:45:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:34 | 2025-06-08
06:28 | 2025-06-08
06:23 | 2025-06-08
06:20 | 2025-06-08
06:19 | 2025-06-08
06:13 | 2025-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24