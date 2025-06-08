في زحلة.. سلبوا "فان" لنقل الركاب وأطلقوا النار باتجاه سائقه

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أقدم مجهولون على اعتراض طريق فان لنقل الركاب يقوده "ع. خلف" وقاموا بإطلاق النار باتجاهه، فأصيب برصاصة في رجله ومن ثم عمدوا الى سلبه الفان الذي كان على متنه وفروا الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة " ".وعلى الفور، حضر عناصر اللبناني وعملوا على نقل المصاب الى في .كما حضرت عناصر القوى الأمنية وبوشرت التحقيقات.