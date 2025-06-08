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لبنان

بدء التحضيرات لانتخابات نقابة المحامين: الحسم للاحزاب

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
08-06-2025 | 01:15
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قبل أشهر من موعد إنتخابات نقابة المحامين في بيروت في تشرين الثاني المقبل، لإنتخاب نقيب وثمانية أعضاء، بدأت التحضيرات لدى المرشحين فور إنتهاء الإنتخابات البلدية والإختيارية.
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معركة النقابة، بحسب مصادر مطلعة، ستكون سهلة في مرحلتها الأولى لانتخاب ثماني أعضاء، حيث يسهل على الأحزاب وحتى المستقلين إيصال أعضاء مجلس نقابة لهم كون العدد هو 8 والأحزاب الفاعلة هي حوالي 5 ، فيبقى ثلاثة مقاعد للمستقلين بحسب المصدر . اما المرحلة الثانية فسوف تكون صعبة جداً على المرشحين كونهم متقاربين بالقوة التجييرية ، ولن يحسم المعركة إلا مَن تكون مجموعة الأحزاب الفاعلة الى جانبه.
وختم المصدر أن الأحزاب سوف تنقسم حول مرشحين اثنين، ولكن الأغلبية الحزبية في النقابة ستكون الى جانب واحد منهما ما سوف يحسم المعركة بفارق كبير إذا سارت الأمور في هذا الإتجاه .
ووفق المعلومات المتداولة، فان أبرز المرشحين لمنصب النقيب، هما عماد مارتينوس والياس بازرلي، بينما يتحدّث البعض عن نيّة غير محسومة لالياس اسكندر وبيار حنا. أما المرشحون للعضوية فأبرزهم: جورج يزبك (أمين الصندوق في النقابة حالياً) ومروان جبر ورامي عيتاني ووسام عيد وهادي فرنسيس، ورولان غصن، ومايا شهاب، وإيلي حشّاش، وتوفيق النويري...
ووفق المصادر فان  هذه الأسماء مطابقة تقريباً لتلك التي خاضت المعركة الأخيرة قبل عامين، فيما يُستبعد أن يخوض عضو مجلس النقابة عبدو لحود المعركة مجدداً بعدما خسر أمام النقيب الحالي، فادي المصري، بفارق 23 صوتاً. أما المرشح السابق الكسندر نجّار (ترشّح كمستقل في الدورة الماضية ونال نحو 1600 صوت) فيتردّد أنّه لم يحسم بعد أمره بالترشّح إلى منصب النقيب.
المصدر: لبنان 24
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