النائب تغيّب "خوفا من المطران"

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تغيّب نائب ، بداعي الإنشغال، عن المشاركة في دفن يخص احد كهنة الرعايا في ، وذلك بعد معرفته ان المتروبوليت سيكون شخصياً في الدفن لترؤس صلاة الجنازة.وعزا المصدر غياب هذا النائب الحزبي خوفاً من تأنيب المطران عودة له على خلفية تشطيب مرشحه لمنصب اندريا مما ادى الى رسوبه وحده في "لائحة تحالف الأحزاب والمسيحية والثنائي امل والنائب والأحباش".المصدر لفت الى ان المطران عودة لن يمرر هذه القصة ابداً ولو تجنبه بعض النواب منعاً للإحراج وسيحاسبهم عليها .