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لبنان

النائب تغيّب "خوفا من المطران"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
08-06-2025 | 01:30
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تغيّب نائب بيروتي، بداعي الإنشغال، عن المشاركة في دفن يخص احد كهنة الرعايا في الأشرفية ، وذلك بعد معرفته ان المتروبوليت الياس عودة سيكون شخصياً في الدفن لترؤس صلاة الجنازة.
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وعزا المصدر غياب هذا النائب الحزبي خوفاً من تأنيب المطران عودة له على خلفية تشطيب مرشحه لمنصب نائب رئيس بلدية بيروت ايلي اندريا مما ادى الى رسوبه وحده في "لائحة تحالف الأحزاب والمسيحية والثنائي الشيعي امل حزب الله والنائب فؤاد المخزومي والأحباش".
المصدر لفت الى ان المطران عودة لن يمرر هذه القصة ابداً ولو تجنبه بعض النواب منعاً للإحراج وسيحاسبهم عليها .

المصدر: لبنان 24
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