استراتيجية واشنطن في لبنان.. الحرب الكبرى انتهت

في خضم التحولات الإقليمية المتسارعة، تتضح ملامح استراتيجية أميركية جديدة تجاه ، تعكس فهماً أكثر براغماتية للواقع اللبناني وتعقيداته. في هذا الإطار، تتنازع وجهتا نظر داخل دوائر القرار الأميركية بشأن كيفية التعامل مع لبنان: النظرية الأولى تدعو إلى مقاربة لبنانية مستقلة، أي أن يُنظر إلى لبنان كملف قائم بذاته، بمعزل عن التعقيدات ، بينما ترى النظرية الثانية أن لبنان لا يمكن فصله عن سياق الأزمة السورية، ويجب التعامل معه ضمن سلة واحدة تشمل ايضا.

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لكن المعطيات على الأرض تشير إلى أن النظرية الأولى هي التي بدأت تفرض نفسها. فالإدارة الأميركية الحالية، المدفوعة بالحاجة إلى تهدئة الجبهات وتثبيت بعض الاستقرار في المنطقة، تميل إلى اعتماد سياسة "الاحتواء السياسي" في لبنان، بعيداً عن التصعيد أو التلويح بالفوضى. هذا لا يعني بالضرورة دعم بشكل كامل أو كبح الخروقات ، بل يعني أن باتت ترى في لبنان ساحة قابلة للتطويع وليس للتفجير.

ضمن هذه الاستراتيجية، لا يبدو أن هناك نية لشن حرب واسعة على لبنان، ولا رغبة في فتح اشتباك إقليمي عبره مع . على العكس من ذلك، تسعى إلى إدارة النفوذ في لبنان بطريقة تحفظ استقراراً نسبياً، وتبقي الأمور . وهذا ما يفسر تراجع الحديث عن السلام مثلا، أو عن عزلة كاملة للحزب، واستبدال ذلك بمحاولات لاحتوائه سياسياً داخل اللعبة ، لا خارجها.

هذه المقاربة تعكس تحولاً مهما في التعاطي الأميركي مع الواقع اللبناني. فبدلاً من الرهان على الفوضى أو الصدام، تتجه واشنطن نحو سياسة ضبط إيقاع التوازنات المحلية، مع الإبقاء على أوراق الضغط الفاعلة بيدها: المساعدات للجيش، الغطاء السياسي لبعض المؤسسات، والعلاقة مع الشارع المسيحي.

الأهم أن الساحة اللبنانية، رغم كل الحديث عن نفوذ وحلفائها، باتت أقرب إلى دائرة التأثير الأميركي، لا العكس. وهذا ما يدفع واشنطن إلى تعزيز حضورها السياسي والاقتصادي، دون الحاجة لمواجهة مكلفة أو استنزاف أمني.

الاستراتيجية الأميركية الجديدة لا تسعى إلى كسر لان ذلك قد يؤدي الى انفجار، ولا إلى إشعال الجبهات، بل إلى استيعابه ضمن نظام سياسي مضبوط، تتولى واشنطن مراقبته وضبط إيقاعه، مع هامش إسرائيلي للمناوشات – لكن دون الوصول إلى حرب شاملة.