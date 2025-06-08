الرئيس عون في الذكرى الـ 26 لاغتيال القضاة الأربعة في صيدا :لا شيء يمكن أن يُرهب القضاء

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اكد رئيس الجمهورية إن الجريمة النكراء التي طالت القضاة الأربعة في محكمة قبل ٢٦ عاماً " تبقى جرحاً غائراً في ضمير الوطن وفي قلب العدالة . "وتابع: "ان القضاة الأبرار حسن عثمان وعماد وعاصم ابو ووليد الذين سقطوا في مثل هذا اليوم من العام ١٩٩٩ في سبيل تأدية واجبهم المقدس على قوس في قصر العدل في صيدا ، قدموا حياتهم ثمناً لاستقلالية وكرامة العدالة في ".واضاف: " إنني اذ أدين بشدة هذه الجريمة الإرهابية التي استهدفت أركان العدالة في بلدنا، أؤكد أن لا شيء يمكن أن يُرهب القضاء في لبنان أو يثنيه عن أداء رسالته النبيلة. فالعدالة أقوى من الرصاص، والحق أبقى من الظلم. إن دماء هؤلاء الشهداء الطاهرة لن تذهب سدى، وسنبقى نسعى لكشف الحقيقة ومحاسبة المجرمين مهما طال الزمن ".وختم : "القضاء اللبناني سيبقى شامخاً، وسيادة القانون ستنتصر في النهاية. رحم الله شهداءنا الأبرار، وأنار دربنا نحو عدالة حقيقية وشاملة".