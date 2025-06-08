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لبنان

مسعد انتقد التحالفات السياسية الموسمية: لا تقوم على مبادئ

Lebanon 24
08-06-2025 | 02:32
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انتقد شربل مسعد انتقد في بيان له التحالفات السياسية الموسمية التي تتكرر مع كل استحقاق انتخابي أو تحول سياسي، مشيراً إلى أنها لا تقوم على مبادئ أو برامج، بل على مصالح ضيقة وصفقات آنية تُبرر بشعارات فضفاضة كـ"الوطنية" و"المصلحة العليا".
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واعتبر أن هذه الممارسات تُفقد المواطن الثقة بالسياسة وتُفرغ العمل العام من معناه.
 
ودعا مسعد المواطنين إلى التمييز بين السياسي الثابت على مبادئه، وبين من يبدّل مواقفه بحسب الظروف، مؤكداً أن السياسة الحقيقية تُبنى على الصدق والشفافية، لا على الخطابات الموسمية والمناورات.







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