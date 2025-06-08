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لبنان
بالصورة.. أعمال تزفيت في بيروت
Lebanon 24
08-06-2025
|
02:51
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أفادت
غرفة التحكم
المروري عن اعمال تزفيت تنفذ على طريق
الاوزاعي
وعلى الطريق الممتد من اوتوستراد
المطار
باتجاه الكوكودي وعلى طريق النافعة باتجاه الاوزاعي.
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واشارت الغرفة إلى أنّه تم تحويل السير الى الطرقات الفرعية.
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