بالصورة.. أعمال تزفيت في بيروت

أفادت المروري عن اعمال تزفيت تنفذ على طريق وعلى الطريق الممتد من اوتوستراد باتجاه الكوكودي وعلى طريق النافعة باتجاه الاوزاعي.

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واشارت الغرفة إلى أنّه تم تحويل السير الى الطرقات الفرعية.