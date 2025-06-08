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لبنان

بالصورة.. أعمال تزفيت في بيروت

Lebanon 24
08-06-2025 | 02:51
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أفادت غرفة التحكم المروري عن اعمال تزفيت تنفذ على طريق الاوزاعي وعلى الطريق الممتد من اوتوستراد المطار باتجاه الكوكودي وعلى طريق النافعة باتجاه الاوزاعي.
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واشارت الغرفة إلى أنّه تم تحويل السير الى الطرقات الفرعية.
 
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