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لبنان

سلام: لا إفلات من العقاب بعد اليوم

Lebanon 24
08-06-2025 | 03:17
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كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر حسابه على "أكس": "في ذكرى اغتيال القضاة الشهداء حسن عثمان، وليد هرموش، عاصم أبو ضاهر، وإبراهيم عيد، نُجدد العهد بأن لا إفلات من العقاب بعد اليوم، وأن رسالتهم ستبقى منارة لنا. سنواصل النضال من أجل قضاء نزيه ومستقل، قضاء يعمل دوماً على تكريس العدالة وإحقاق الحق".
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