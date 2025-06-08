سلام: لا إفلات من العقاب بعد اليوم

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كتب رئيس الحكومة عبر حسابه على "أكس": "في ذكرى اغتيال القضاة ، ، ، وإبراهيم عيد، نُجدد بأن لا إفلات من العقاب بعد اليوم، وأن رسالتهم ستبقى منارة لنا. سنواصل النضال من أجل قضاء نزيه ومستقل، قضاء يعمل دوماً على تكريس العدالة وإحقاق الحق".