الراعي: المواطنون يتعطشون إلى صدق في القيادة

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اعتبر البطريرك في عظة الاحد أنّ مجتمعنا بحاجة إلى نفحة الروح لتتجدد في كل مواطن الطاقات وتنتعش المسؤولية الوطنية.أضاف:" عمل الروح القدس في المجتمع السياسي بناء الثقة في النفوس بعد خيبات كثيرة وابعاد الخطاب التقسيمي الذي يخدم المصالح الفردية".وقال: "المواطنون يتعطشون إلى صدق في القيادة واستقرار وروح متجدد في المؤسسات، وشعبنا ما زال متمسكا بالإيمان والانفتاح والرغبة في أن يكون وطن الرسالة في هذا المشرق".