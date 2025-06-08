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لبنان

الراعي: المواطنون يتعطشون إلى صدق في القيادة

Lebanon 24
08-06-2025 | 03:48
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اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة الاحد أنّ مجتمعنا بحاجة إلى نفحة الروح القدس لتتجدد في كل مواطن الطاقات وتنتعش المسؤولية الوطنية.
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أضاف:" عمل الروح القدس في المجتمع السياسي بناء الثقة في النفوس بعد خيبات كثيرة وابعاد الخطاب التقسيمي الذي يخدم المصالح الفردية".

وقال: "المواطنون يتعطشون إلى صدق في القيادة واستقرار وروح متجدد في المؤسسات، وشعبنا ما زال متمسكا بالإيمان والانفتاح والرغبة في أن يكون لبنان وطن الرسالة في هذا المشرق".
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