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لبنان

استعدوا لدرجات الحرارة المرتفعة.. كتل هوائية حارة ستضرب لبنان

Lebanon 24
08-06-2025 | 04:14
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طقس ربيعي رطب نسبياً يسيطر على  لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية على الساحل، بينما تكون فوق معدلاتها  في الداخل وعلى الجبال، حتى يوم الثلاثاء المقبل حيث تتاثر المنطقة بكتل هوائية حارة نسبياً. 
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ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين ٢٢ و ٣٠، طرابلس بين ٢٠ و ٢٩،  وزحلة بين ١٦و ٣٢ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: قليل الغيوم إجمالا وضباب على المرتفعات أحياناً، مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، كما تتشط الرياح أحياناً خاصة شمال وجنوب البلاد.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع تشكل الضباب الكثيف على المرتفعات أحيانا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والجبال بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل .

الثلاثاء: غائم جزئياً وضباب على المرتفعات مع ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.

الأربعاء: غائم جزئياً وضباب على المرتفعات مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وبقاء نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.

الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانًا خلال النهار، وجنوبية شرقية ليلاً، سرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.

الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحياناً على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين: ٥٥ و ٩٠ %.

حال البحر:   متوسط ارتفاع الموج.
حرارة سطح الماء:  ٢٣°م.
الضغط الجوي:  ١٠١١ HPA
أي ما يعادل:   ٧٥٨ ملم زئبق
ساعة شروق الشمس: ٠٥:٢٧
ساعة غروب الشمس: ١٩:٤٧
 
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