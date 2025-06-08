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لبنان

طالب: العدوان الإسرائيلي على الضاحية محاولة لإخضاع لبنان

Lebanon 24
08-06-2025 | 05:00
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اعتبر المفتي الجعفري الشيخ أحمد طالب أن "العدوان الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية، عشية عيد الأضحى، يضع اللبنانيين أمام حقيقة صارخة لا يمكن تجاهلها، وهي أن العدو لا يسعى إلا لفرض شروطه على لبنان ودفعه نحو الخضوع، في مسار يتجاوز حتى مسألة التطبيع التي لطالما تحدّث عنها المسؤولون الأميركيون قبل الإسرائيليين أنفسهم".
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وفي بيان له، رأى المفتي طالب أن "ما جرى، وعلى الرغم من خطورته، يجب أن يشكل دافعًا حقيقيًا للبنانيين لتوحيد الموقف، بما يمكّنهم من مواجهة الضغوط والاعتداءات المتكررة، ويقدّم صورة عن سلاح الموقف الوطني الذي ينبغي تقديمه لكل المعنيين الدوليين والغربيين".
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