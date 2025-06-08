طالب: العدوان الإسرائيلي على الضاحية محاولة لإخضاع لبنان

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اعتبر طالب أن "العدوان الأخير على الضاحية الجنوبية، عشية ، يضع اللبنانيين أمام حقيقة صارخة لا يمكن تجاهلها، وهي أن العدو لا يسعى إلا لفرض شروطه على ودفعه نحو الخضوع، في مسار يتجاوز حتى مسألة التطبيع التي لطالما تحدّث عنها المسؤولون الأميركيون قبل الإسرائيليين أنفسهم".وفي بيان له، رأى المفتي طالب أن "ما جرى، وعلى الرغم من خطورته، يجب أن يشكل دافعًا حقيقيًا للبنانيين لتوحيد الموقف، بما يمكّنهم من مواجهة الضغوط والاعتداءات المتكررة، ويقدّم صورة عن سلاح الموقف الوطني الذي ينبغي تقديمه لكل المعنيين الدوليين والغربيين".