العبسي يواصل جولته الراعوية في المملكة المتحدة

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يواصل بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم يوسف العبسي، جولته الراعوية في المتحدة، والتقى في هذا السياق السفير البابوي في ميغيل ماوري بوينديا في مقر السفارة البابوية في ،وبحث معه شؤونا كنسية ومستقبل العلاقات الكنسية.كذلك التقى رئيس اساقفة ويستمنستر فنسنت نيكولز وبحث معه اوضاع الرعية الملكية في لندن والسبل الايلة الى تطوير رسالتها.، عبر الكاردينال نيكولز عن سروره بهذه الزيارة ومضمونها، ووعد بمتابعة التعاون بين لما فيه مصلحة الكنيسة خصوصا والرعية عموما. (الوكالة الوطنية للإعلام)