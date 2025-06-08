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لبنان

العبسي يواصل جولته الراعوية في المملكة المتحدة

Lebanon 24
08-06-2025 | 05:02
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يواصل بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، جولته الراعوية في المملكة المتحدة، والتقى في هذا السياق السفير البابوي في بريطانيا ميغيل ماوري بوينديا في مقر السفارة البابوية في لندن ،وبحث معه شؤونا كنسية ومستقبل العلاقات الكنسية. 
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كذلك التقى رئيس اساقفة ويستمنستر الكاردينال فنسنت نيكولز وبحث معه اوضاع الرعية الملكية في لندن والسبل الايلة الى تطوير رسالتها. 

من جهته، عبر الكاردينال نيكولز عن سروره بهذه الزيارة ومضمونها، ووعد بمتابعة التعاون بين الكنيستين لما فيه مصلحة الكنيسة خصوصا والرعية عموما. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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