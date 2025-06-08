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لبنان

وئام وهاب لهؤلاء: "جيبوا إسطوانة جديدة"

Lebanon 24
08-06-2025 | 05:08
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كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على "اكس": 
 
"البعض يزايد ويقول أنه مستعد للتحالف مع النظام الجديد في سوريا لقتال إسرائيل . بلا مزايدة رخيصة بقا لا النظام الجديد بدو يحارب ولا بدو يتحالف معكن ومهمتو يقاتلكم جيبوا إسطوانة جديدة غير هالأسطوانة". 
 
وأضاف: "كانت سوريا أيام آل الأسد ملجأ لكل عربي هارب من بلده يتعلم مجاناً ويدخل المستشفى بشكل مجاني يشهد على ذلك كل العرب الذين لجأوا اليها . مع الشرع أصبح السوري خائف في بلده ويشعر بعدم الأمان حتى المواطن الذي لا يتعاطى السياسة يحاسب على انتمائه المذهبي". 
 
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