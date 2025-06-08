وئام وهاب لهؤلاء: "جيبوا إسطوانة جديدة"

البعض يزايد ويقول أنه مستعد للتحالف مع النظام الجديد في سوريا لقتال إسرائيل . بلا مزايدة رخيصة بقا لا النظام الجديد بدو يحارب ولا بدو يتحالف معكن ومهمتو يقاتلكم جيبو إسطوانة جديدة غير هالأسطوانه
— Wiam Wahhab (@wiamwahhab) June 8, 2025
البعض يزايد ويقول أنه مستعد للتحالف مع النظام الجديد في سوريا لقتال إسرائيل . بلا مزايدة رخيصة بقا لا النظام الجديد بدو يحارب ولا بدو يتحالف معكن ومهمتو يقاتلكم جيبو إسطوانة جديدة غير هالأسطوانه
كانت سوريا أيام آل الأسد ملجأ لكل عربي هارب من بلده يتعلم مجاناً ويدخل المستشفى بشكل مجاني يشهد على ذلك كل العرب الذين لجأوا اليها . مع الشرع أصبح السوري خائف في بلده ويشعر بعدم الأمان حتى المواطن الذي لا يتعاطى السياسة يحاسب على انتمائه المذهبي
— Wiam Wahhab (@wiamwahhab) June 8, 2025
كانت سوريا أيام آل الأسد ملجأ لكل عربي هارب من بلده يتعلم مجاناً ويدخل المستشفى بشكل مجاني يشهد على ذلك كل العرب الذين لجأوا اليها . مع الشرع أصبح السوري خائف في بلده ويشعر بعدم الأمان حتى المواطن الذي لا يتعاطى السياسة يحاسب على انتمائه المذهبي