وئام وهاب لهؤلاء: "جيبوا إسطوانة جديدة"

كتب "التوحيد العربي" عبر حسابه على "اكس":

"البعض يزايد ويقول أنه مستعد للتحالف مع في لقتال . بلا مزايدة رخيصة بقا لا النظام الجديد بدو يحارب ولا بدو يتحالف معكن ومهمتو يقاتلكم جيبوا إسطوانة جديدة غير هالأسطوانة".

وأضاف: "كانت سوريا أيام آل ملجأ لكل عربي هارب من بلده يتعلم مجاناً ويدخل المستشفى بشكل مجاني يشهد على ذلك كل العرب الذين لجأوا اليها . مع أصبح السوري خائف في بلده ويشعر بعدم الأمان حتى المواطن الذي لا يتعاطى السياسة يحاسب على انتمائه المذهبي".