الموسوي نوّه بمواقف مرقص: تُعيد التذكير ‏بالثوابت الوطنية

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رحب رئيس النيابية النائب ‏ في بيان، "بالمواقف الصادرة عن وزير المحامي الذي يُعيد التذكير ‏بالثوابت الوطنية المبدئية في رفض كل أشكال التواصل المباشر وغير المباشر مع العدو ‏ ، والذي يجسِّد الموقف الرسمي للدولة الرافض للتطبيع والمنسجم مع ‏إرادة الشعب اللبناني في مواجهة جرائم العدو الذي لا يزال يحتل أرضنا ويعتدي على ‏سيادتنا وشعبنا‎".وقال: "‎إننا إذ نثمن هذه المواقف، نؤكد على ضرورة تطبيق القوانين المرعية الإجراء التي تشكل ‏رادعاً فعلياً لأي تجاوز للثوابت الوطنية في التعامل مع العدو. وندعو إلى ‏أن تكون على قدر المسؤولية الوطنية والمهنية، وألا ينساق بعضها خلف سرديات العدو ‏الصهيوني التي تُعطي مبررًا لاعتداءاته على ، وأن تُقدّم الموقف الوطني الموحد ‏على أي خطاب تحريضي لا يخدم سوى العدو وأهدافه، كما يجهض ما تسعى الدولة ‏اللبنانية إلى تحقيقه من استقرار داخلي وإصلاح ونمو مالي ونهوض اقتصادي".