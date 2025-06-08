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لبنان
الموسوي نوّه بمواقف مرقص: تُعيد التذكير بالثوابت الوطنية
Lebanon 24
08-06-2025
|
05:28
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رحب رئيس
لجنة الإعلام والاتصالات
النيابية النائب
ابراهيم
الموسوي
في بيان، "بالمواقف الصادرة عن وزير
الإعلام اللبناني
المحامي
بول مرقص
الذي يُعيد التذكير بالثوابت الوطنية المبدئية في رفض كل أشكال التواصل المباشر وغير المباشر مع العدو
الصهيوني
، والذي يجسِّد الموقف الرسمي للدولة
اللبنانية
الرافض للتطبيع والمنسجم مع إرادة الشعب اللبناني في مواجهة جرائم العدو الذي لا يزال يحتل أرضنا ويعتدي على سيادتنا وشعبنا".
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وقال: "إننا إذ نثمن هذه المواقف، نؤكد على ضرورة تطبيق القوانين المرعية الإجراء التي تشكل رادعاً فعلياً لأي تجاوز للثوابت الوطنية في التعامل مع العدو. وندعو
وسائل الإعلام
إلى أن تكون على قدر المسؤولية الوطنية والمهنية، وألا ينساق بعضها خلف سرديات العدو الصهيوني التي تُعطي مبررًا لاعتداءاته على
لبنان
، وأن تُقدّم الموقف الوطني الموحد على أي خطاب تحريضي لا يخدم سوى العدو وأهدافه، كما يجهض ما تسعى الدولة اللبنانية إلى تحقيقه من استقرار داخلي وإصلاح ونمو مالي ونهوض اقتصادي".
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