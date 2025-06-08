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لبنان

"القومي" أدان الاعتداءات على الجسم الطبي

Lebanon 24
08-06-2025 | 05:39
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أدانت دائرة الأطباء في الحزب السوري القومي الاجتماعي بشدة، في بيان، "الاعتداءات المتكررة التي تستهدف الجسم الطبي، وآخرها الاعتداء على الطبيب محمد خضر في المستشفى الإسلاميطرابلس".
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وحضت الدائرة القضاء والأجهزة الأمنية على اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية وإيقاع أشد العقوبات بحق المعتدين، حفاظًا على كرامة وحماية العاملين في القطاع الصحي.

وفي الوقت الذي تمنت فيه الشفاء العاجل للطبيب محمد خضر، أكدت أن "الأطباء يواصلون تقديم كل إمكاناتهم وعطائهم في سبيل العناية بالمرضى، تنفيذًا لقسمهم الإنساني والمهني".

كما دعت الدائرة نقابتي الأطباء في بيروت والشمال إلى تحمل مسؤولياتهما، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية الجسم الطبي وضمان بيئة عمل آمنة تليق بمكانتهم.
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