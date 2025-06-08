"القومي" أدان الاعتداءات على الجسم الطبي

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أدانت دائرة الأطباء في بشدة، في بيان، "الاعتداءات المتكررة التي تستهدف الجسم الطبي، وآخرها الاعتداء على الطبيب في – ".وحضت الدائرة والأجهزة الأمنية على اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية وإيقاع أشد بحق المعتدين، حفاظًا على كرامة وحماية العاملين في القطاع الصحي.وفي الوقت الذي تمنت فيه الشفاء العاجل للطبيب محمد خضر، أكدت أن "الأطباء يواصلون تقديم كل إمكاناتهم وعطائهم في سبيل العناية بالمرضى، تنفيذًا لقسمهم الإنساني والمهني".كما دعت الدائرة نقابتي الأطباء في والشمال إلى تحمل مسؤولياتهما، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية الجسم الطبي وضمان بيئة عمل آمنة تليق بمكانتهم.