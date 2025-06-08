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لبنان

"حربي" و "تجسسي".. الطيران الإسرائيلي يحلق بكثافة في أجواء البقاع

Lebanon 24
08-06-2025 | 05:48
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أفاد مواطنون عن تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء البقاع، اليوم الأحد.
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كذلك، رصد مواطنون تحليقاً كثيفاً للطيران التجسسي فوق عدد من البلدات البقاعية، لاسيما عنجر وبعلبك.
 
 
 
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