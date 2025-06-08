"حربي" و "تجسسي".. الطيران الإسرائيلي يحلق بكثافة في أجواء البقاع

أفاد مواطنون عن تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء ، اليوم الأحد.

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كذلك، رصد مواطنون تحليقاً كثيفاً للطيران التجسسي فوق عدد من البلدات البقاعية، لاسيما وبعلبك.