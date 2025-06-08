رسالة تهديد عبر "واتسآب" في لبنان.. هلع وإخلاء وهذا ما جرى!

سادت حالة من البلبلة في أوساط بلدة السكسكية في ، وذلك إثر ورود رسالة عبر تطبيق "واتسآب" لأحد الأشخاص تفيد بأن الجيش يستعدّ لقصف المبنى الذي يقطن فيه.

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وذكرت المعلومات أن الرسالة وردت منتصف ليل السبت - الأحد، ما استدعى تحركاً مباشراً للسكان الذين بادروا إلى إخلاء المبنى فوراً.

وإثر ذلك، جرى إبلاغ الجيش بالأمر ليتم اتخاذ إجراءات مكثفة، فيما أحيلت الرسالة الواردة إلى التدقيق والتحقيق للتأكد من صحتها.