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لبنان

رسالة تهديد عبر "واتسآب" في لبنان.. هلع وإخلاء وهذا ما جرى!

Lebanon 24
08-06-2025 | 05:55
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سادت حالة من البلبلة في أوساط بلدة السكسكية في جنوب لبنان، وذلك إثر ورود رسالة عبر تطبيق "واتسآب" لأحد الأشخاص تفيد بأن الجيش الإسرائيلي يستعدّ لقصف المبنى الذي يقطن فيه.
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وذكرت المعلومات أن الرسالة وردت منتصف ليل السبت - الأحد، ما استدعى تحركاً مباشراً للسكان الذين بادروا إلى إخلاء المبنى فوراً.
 
وإثر ذلك، جرى إبلاغ الجيش بالأمر ليتم اتخاذ إجراءات مكثفة، فيما أحيلت الرسالة الواردة إلى التدقيق والتحقيق للتأكد من صحتها.

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