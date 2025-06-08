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لبنان

حاولا سرقة دراجة ناريّة على طريق البلمند

Lebanon 24
08-06-2025 | 06:00
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين حاولا صباح اليوم، سرقة دراجة نارية على طريق البلمند، لكن شباناً من المنطقة طاردوهما، ففرّا إلى جهّة مجهولة.
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