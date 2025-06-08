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لبنان
بلدية طرابلس تطلق حملة تنظيف وشطف ملاحم وزرائب الأضاحي حفاظا على الصحة العامة
Lebanon 24
08-06-2025
|
06:19
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أطلقت دائرة النظافة العامة والمكافحة في بلدية
طرابلس
، بالتعاون مع شركة "لافاجيت"، وبتوجيه من رئيس البلدية الدكتور
عبد الحميد كريمة
، حملة تنظيف وشطف ملاحم وزرائب الأضاحي في المدينة. جاءت الحملة بعد انتهاء أعمال ذبح الأضاحي خلال أيام
عيد الأضحى
، تطبيقًا للسنة النبوية الشريفة.
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منذ ساعات الصباح الأولى، باشرت الورش، بمؤازرة من شرطة البلدية، عملها بتنظيف وشطف المحال والزرائب والشوارع والأماكن المجاورة باستخدام المياه والمنظفات، وذلك للحد من انتشار الروائح الكريهة وضمان
الصحة والسلامة
العامة. كما تولت آليات النظافة جمع الفضلات ووضعها في أكياس محكمة الإغلاق تمهيدا للتخلص منها بطريقة آمنة.
وفي هذا السياق، شكر كريمة لعمال البلدية وشركة "لافاجيت" جهودهم التي أثمرت عن نجاح الحملة رغم تزامنها مع عطلة عيد الأضحى، وأكد حرص البلدية على "إبقاء طرابلس نظيفة وجميلة، والعمل على منع انتشار الأمراض خاصة مع قدوم فصل الصيف الحار".
وأشار كريمة إلى أن "أصحاب الملاحم وتجار المواشي التزموا بشروط تنظيم عمليات ذبح الأضاحي داخل الملحمات، وقاموا بأعمال التنظيف اليومية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين".
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