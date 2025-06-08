بلدية طرابلس تطلق حملة تنظيف وشطف ملاحم وزرائب الأضاحي حفاظا على الصحة العامة

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أطلقت دائرة النظافة العامة والمكافحة في بلدية ، بالتعاون مع شركة "لافاجيت"، وبتوجيه من رئيس البلدية الدكتور ، حملة تنظيف وشطف ملاحم وزرائب الأضاحي في المدينة. جاءت الحملة بعد انتهاء أعمال ذبح الأضاحي خلال أيام ، تطبيقًا للسنة النبوية الشريفة.منذ ساعات الصباح الأولى، باشرت الورش، بمؤازرة من شرطة البلدية، عملها بتنظيف وشطف المحال والزرائب والشوارع والأماكن المجاورة باستخدام المياه والمنظفات، وذلك للحد من انتشار الروائح الكريهة وضمان العامة. كما تولت آليات النظافة جمع الفضلات ووضعها في أكياس محكمة الإغلاق تمهيدا للتخلص منها بطريقة آمنة.وفي هذا السياق، شكر كريمة لعمال البلدية وشركة "لافاجيت" جهودهم التي أثمرت عن نجاح الحملة رغم تزامنها مع عطلة عيد الأضحى، وأكد حرص البلدية على "إبقاء طرابلس نظيفة وجميلة، والعمل على منع انتشار الأمراض خاصة مع قدوم فصل الصيف الحار".وأشار كريمة إلى أن "أصحاب الملاحم وتجار المواشي التزموا بشروط تنظيم عمليات ذبح الأضاحي داخل الملحمات، وقاموا بأعمال التنظيف اليومية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين".