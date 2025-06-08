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لبنان

بالفيديو.. متفجرات في أجواء لبنان وهكذا تم استخدامها

Lebanon 24
08-06-2025 | 06:23
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قنابل دخلت لبنان بواسطة طائرات إسرائيلية وجرى نقلها باتجاه الحدود.. فما الهدف من وراء نقل هذه القنابل ولماذا تم استخدامها؟
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القصة في الفيديو المُرفق:
 
 
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