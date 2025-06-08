لجان المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية دعت للاعتصام

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دعت لجان المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية، في بيان، التجار وأصحاب المهن الحرة و الصناعيين والحرفيين والموظفين والعمال ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، الى المشاركة في الاعتصام في عند الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء المقبل، "استنكارا لاعادة إصدار القانون التهجيري الأسود للأماكن غير السكنية، ومن أجل التنديد بمؤامرات حيتان المال واللوبي العقاري المالي".وأضاف البيان: "هلموا لنرفع الصوت عالياُ منددين بهذا الاغتصاب و هذه الاستباحة لأرزاق الناس، لا بل ضد هذه الديكتاتورية المقنّعة. فليسقط الطغاة وليحيا الحق".