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لبنان

وزير العدل: نجدد التزامنا بأن نكون شهودا للعدالة وحراسا لها

Lebanon 24
08-06-2025 | 07:11
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كتب وزير العدل عادل نصار عبر منصة "أكس" : "في ذكرى اغتيال القضاة الشهداء حسن عثمان، وليد هرموش، عاصم أبو ضاهر، وإبراهيم عيد، نجدد التزامنا بأن نكون شهوداً للعدالة وحراساً للعدالة وأن رسالتهم باقية أمانة في أعناقنا، وأن يد الغدر لن تطفئ نور الحق. في قاموسنا لا مكان للإفلات من العقاب، ووعدنا أن يبقى القضاء صامدًا، مستقلاً، وشامخًا كما أرادوه".
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