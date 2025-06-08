وزير العدل: نجدد التزامنا بأن نكون شهودا للعدالة وحراسا لها

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كتب وزير العدل عبر منصة "أكس" : "في ذكرى اغتيال القضاة ، ، ، وإبراهيم عيد، نجدد التزامنا بأن نكون شهوداً للعدالة وحراساً للعدالة وأن رسالتهم باقية أمانة في أعناقنا، وأن يد الغدر لن تطفئ نور الحق. في قاموسنا لا مكان للإفلات من العقاب، ووعدنا أن يبقى صامدًا، مستقلاً، وشامخًا كما أرادوه".