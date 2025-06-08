رحمة نعى نايف المعلوف: نم قرير العين

كتب النائب السابق على منصة "إكس" معربا عن حزنه العميق لرحيل محافظ والمدير العام لوزارة التربية سابقا الدكتور نايف المعلوف، فقال: "من شليفا البقاعية الى طريق مزروعة بالشوك والعرق والاجتهاد قطعها نايف المعلوف. أحالها الى رياحين من نجاحات رافقت عمله في الادارة العامة مديرا عاما ومحافظا، الذي اتسم بالنزاهة والعطاء والحرص على أداء وظيفته بنفس رسولي ونظافة كف شهد له. يغيب نايف المعلوف ولبنان يفتقد اليوم الى أمثاله من الرواد المخلصين الذين يتمتعون بصفاته النبيلة ويسترشدون بما خلف من الأعمال، وما ترك من عبر ليتلفقها من يريد فعلا المواطنة والمؤسسات. فيا دكتور نايف: نم قرير يا رعاك الله، فانت في رقادك الأخير أوعظ منك حيا".

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