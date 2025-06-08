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لبنان

رحمة نعى نايف المعلوف: نم قرير العين

Lebanon 24
08-06-2025 | 07:19
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كتب النائب السابق إميل رحمة على منصة "إكس" معربا عن حزنه العميق لرحيل محافظ بيروت والمدير العام لوزارة التربية سابقا الدكتور نايف المعلوف، فقال: "من شليفا البقاعية الى بيروت العاصمة طريق مزروعة بالشوك والعرق والاجتهاد قطعها نايف المعلوف. أحالها الى رياحين من نجاحات رافقت عمله في الادارة العامة مديرا عاما ومحافظا، الذي اتسم بالنزاهة والعطاء والحرص على أداء وظيفته بنفس رسولي ونظافة كف شهد له. يغيب نايف المعلوف ولبنان يفتقد اليوم الى أمثاله من الرواد المخلصين الذين يتمتعون بصفاته النبيلة ويسترشدون بما خلف من جليل الأعمال، وما ترك من عبر ليتلفقها من يريد فعلا المواطنة والمؤسسات. فيا دكتور نايف: نم قرير العين يا رعاك الله، فانت في رقادك الأخير أوعظ منك حيا".
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