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لبنان

أبو زيد عن جريمة اغتيال القضاة الاربعة: شكلت جرحا في صميم العدالة

Lebanon 24
08-06-2025 | 07:22
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كتب النائب السابق أمل أبو زيد على منصة "أكس": "نستذكر اليوم جريمة اغتيال القضاة الأربعة على قوس المحكمة في صيدا. هذه الجريمة هزّت الضمائر وشكّلت جرحاً في صميم العدالة التي مازالت غائبة في لبنان عن العديد من القضايا، وعلى رأسها قضية تفجير مرفأ بيروت والأموال المنهوبة من الدولة أو المحوّلة إلى الخارج".
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