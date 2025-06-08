أبو زيد عن جريمة اغتيال القضاة الاربعة: شكلت جرحا في صميم العدالة

كتب النائب السابق على منصة "أكس": "نستذكر اليوم جريمة اغتيال القضاة الأربعة على قوس المحكمة في . هذه الجريمة هزّت الضمائر وشكّلت جرحاً في صميم العدالة التي مازالت غائبة في عن العديد من ، وعلى رأسها قضية تفجير مرفأ والأموال المنهوبة من الدولة أو المحوّلة إلى الخارج".

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