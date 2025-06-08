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لبنان
فجر اليوم... سرقة مخزنين قرب مستشفى!
Lebanon 24
08-06-2025
|
08:11
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أفادت مندوبة "
لبنان 24
"، أنّ مجهولين قاموا فجر اليوم، بسرقة مخزنين قرب
مستشفى طرابلس الحكومي
، في
منطقة القبة
.
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وبحسب المعلومات، سرق اللصوص معدات ومحتويات من داخل المخزنين، ولاذوا بالفرار.
وباشرت القوى الأمنيّة تحقيقاتها لتحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم.
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