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لبنان

فجر اليوم... سرقة مخزنين قرب مستشفى!

Lebanon 24
08-06-2025 | 08:11
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين قاموا فجر اليوم، بسرقة مخزنين قرب مستشفى طرابلس الحكومي، في منطقة القبة.
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وبحسب المعلومات، سرق اللصوص معدات ومحتويات من داخل المخزنين، ولاذوا بالفرار.
 
 
وباشرت القوى الأمنيّة تحقيقاتها لتحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم.
 
 
 
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