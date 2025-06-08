فجر اليوم... سرقة مخزنين قرب مستشفى!

أفادت مندوبة " "، أنّ مجهولين قاموا فجر اليوم، بسرقة مخزنين قرب ، في .

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وبحسب المعلومات، سرق اللصوص معدات ومحتويات من داخل المخزنين، ولاذوا بالفرار.

وباشرت القوى الأمنيّة تحقيقاتها لتحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم.