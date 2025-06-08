أفادت مندوبة " "، عن اعتراض دورية لـ"اليونيفيل" في ، كان عناصرها يقومون بعمليّة تفتيش من دون مُواكبة من الجيش.

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وعلى الفور، حضر الجيش إلى المكان، وعمل على إعادة الهدوء إلى المنطقة.