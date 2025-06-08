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لبنان

شيخ العقل تلقى تهاني الاضحى من رؤساء ومراجع روحية ووزراء ونواب وسفراء

Lebanon 24
08-06-2025 | 08:47
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تلقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى اتصالات وبرقيات تهنئة لمناسبة عيد الاضحى المبارك، أبرزها من: رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، الرئيس سعد الحريري، الرئيس تمام سلام، رئيس حزب "القوات اللبنانية" د. سمير جعجع، وزراء التربية والتعليم العالي د. ريما كرامي، الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، الاشغال العامة والنقل فايز الرسامني، الاعلام بول مرقص، والنواب: مروان حمادة، اللواء أشرف ريفي، ملحم خلف، هادي ابو الحسن ومارك ضو. 
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ومن المهنئين ايضاً، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلاّمة الشيخ علي الخطيب، البطريرك روفائيل بدرسون الحادي والعشرون ميناسيان- بطريركية بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك والشيخ القاضي نعيم حسن. السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الاجنبية والعربية في لبنان، الولايات المتحدة ليزا جونسون، الاردن وليد الحديد، تركيا مورات لوتام، الكويت القائم بالأعمال ياسين محمد الماجد، فرسان مالطا فرنسوا ابي صعب. الوزراء السابقون، عباس الحاج حسن، عادل حمية وعباس الحلبي. اضافة إلى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، قائد الجيش العماد رودولف هيكل، مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن انطوان قهوجي ورئيس فرع مخابرات جبل لبنان العميد طوني معوض. 

كما هنأ بالأضحى، أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، المطرانان بولس عبد الساتر وبول مروان ثابت، المفتي أحمد قبلان، الأب العام هادي محفوظ، القضاة: رئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا فيصل ناصر الدين، الشيخ سليم العيسمي، جرير عبد الصمد، فريد عجيب، والشيخ بلال الملا، والسادة: امين الداعوق، رئيس جامعة البلمند البروفيسور الياس ورّاق، طارق الداوود، حياة النكدي، رئيس حركة لبنان الشباب وديع حنا ونائب الرئيس بولس حنا، المحامي كامل مزهر، محمد السماك، كمال سليم وادارة "تيلي لوميار- نورسات". 

زيارات دينية 

وزار شيخ العقل "خلوة" الشيخ الجليل أبو صالح محمد العنداري في بعلشميه، للمشاركة في لقاء ديني مساء السبت ثاني أيام العيد المبارك، بحضور المشايخ الاجلاء: ابو زين الدين حسن غنام، ابو فايز امين مكارم وابو طاهر منير بركة، الى جانب الشيخين، ابو حسن عادل النمر وابو حمزة فريد ابو فخر الدين وجمع من المشايخ. كما زار "خلوة مجدلبعنا"، لمشاركة مشايخها في لقائهم الديني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، و"خلوة الشقيف" في راس المتن، حيث شارك الشيخ الجليل مكارم والشيخ صالحة ومشايخ البلدة لقاءهم الروحي الجامع. ‎
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