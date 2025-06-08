رضا أدان الاعتداء على الطبيب محمد خضر في طرابلس

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أدان رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني والأمين العام للرابطة الطبية الاوروبية الشرق الاوسطية وعضو ، الاعتداء على الطبيب في المستشفى بطرابلس، مطالبا القوى الامنية والقضائية ب"كشف المعتدين و إنزال أشد بحقهم".وأشار الى ان "حالات الاعتداء على الأطباء تتكرر في ظل غياب حصانة للطبيب وعدم وجود رادع يحمي الأطباء وفي ظل غياب عمل نقابي فاعل".