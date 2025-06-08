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لبنان

رضا أدان الاعتداء على الطبيب محمد خضر في طرابلس

Lebanon 24
08-06-2025 | 09:23
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أدان رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني والأمين العام  للرابطة الطبية الاوروبية الشرق الاوسطية وعضو مجلس نقابة الأطباء رائف رضا، الاعتداء على الطبيب محمد خضر في المستشفى الاسلامي بطرابلس، مطالبا القوى الامنية والقضائية ب"كشف المعتدين و إنزال أشد العقوبات بحقهم".
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وأشار الى ان "حالات الاعتداء على الأطباء تتكرر في ظل غياب حصانة للطبيب وعدم وجود رادع يحمي الأطباء وفي ظل غياب عمل نقابي فاعل".
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