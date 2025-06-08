الحادثة هي الثانيّة اليوم... فتاة سقطت عن أرجوحة ووضعها خطير

سقطت فتاة من أرجوحة، في محلة أوتوستراد – ، أثناء لهوها في ثالث أيام .

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‎وعمل على إسعافها ونقلها إلى أحد المستشفيات، حيث أُفيد أنّ حالتها غير مستقرة.



‎ويُذكر أن هذه الحادثة هي الثانية، فقد سقط طفل قبل ساعات، من أرجوحة في – التبانة.