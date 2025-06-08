Advertisement

لبنان

الحادثة هي الثانيّة اليوم... فتاة سقطت عن أرجوحة ووضعها خطير

Lebanon 24
08-06-2025 | 10:32
A-
A+
Doc-P-1372193-638850010378497296.jpg
Doc-P-1372193-638850010378497296.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سقطت فتاة من أرجوحة، في محلة أوتوستراد التبانةطرابلس، أثناء لهوها في ثالث أيام عيد الأضحى.
Advertisement
 
‎وعمل الصليب الأحمر على إسعافها ونقلها إلى أحد المستشفيات، حيث أُفيد أنّ حالتها غير مستقرة.

‎ويُذكر أن هذه الحادثة هي الثانية، فقد سقط طفل قبل ساعات، من أرجوحة في شارع الحموي – التبانة.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
نجاة فتاة من الانتحار... هكذا أنقذتها الشمس!
lebanon 24
08/06/2025 18:38:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مشهد استثنائي... هكذا أنقذ صياد حياة فتاة (فيديو)
lebanon 24
08/06/2025 18:38:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: حادثة خطيرة في رفح وقعت خلال الساعة الماضية
lebanon 24
08/06/2025 18:38:43 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثة مأسوية في بيروت.. سقطت من الطابق العاشر وفارقت الحياة!
lebanon 24
08/06/2025 18:38:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:18 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:58 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:18 | 2025-06-08
11:00 | 2025-06-08
10:16 | 2025-06-08
09:58 | 2025-06-08
09:30 | 2025-06-08
09:23 | 2025-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24