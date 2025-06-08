إغلاق طريق معاصر الشوف – كفريا غدًا.. اليكم السبب

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ الآتي:"بتاريخ 9-6-2025 سيقام حفل افتتاح غابة في محميّة أرز ، برعاية فخامة رئيس ، بحضور فعاليّات سياسية واجتماعية وأمنية. وفي هذه المناسبة سيتمّ قطع الطريق بين معاصر الشوف وكفريا، على المسلكين، وذلك اعتبارًا من الساعة 6.00 صباحًا إلى حين الانتهاء من الاحتفال.يُرجى من المواطنين الكرام أخذ والتّقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعًا للازدحام".