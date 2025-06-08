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لبنان

بيان من اتحاد نقابات المزارعين.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
08-06-2025 | 12:10
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دان  اتحاد نقابات المزارعين في لبنان "انماء" في بيان، اختطاف احد الرعاة في منطقة شبعا الحدودية مع فلسطين واستهداف احد المزارعين في بلدة حولا الجنوبية واصابته والحاق الاضرار بجراره الزراعي، مطالبا الدولة اللبنانية بتقديم شكوى لمجلس الامن الدولي، وجاء في بيان الاتحاد: 
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"يُعبّر اتحاد نقابات المزارعين في لبنان عن غضبه الشديد وإدانته الكاملة للاعتداء السافر الذي تعرّض له أحد المزارعين في بلدة حولا الجنوبية، نتيجة استهدافه من قبل طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي بقنبلة أدّت إلى إصابته وتدمير جراره الزراعي".

وتابع البيان: "ندين جريمة اختطاف راعٍ لبناني في منطقة شبعا، وهو من أبناء الأرض الذين يكافحون في سبيل رزقهم وسط الخطر والحرمان" .

وأكد اتحاد نقابات المزارعين في لبنان أن " هذه الجرائم المكرّرة تؤكد أن المزارعين اللبنانيين باتوا في قلب الاستهداف المباشر، في محاولة لضرب صمودهم وإفراغ الأرض من أهلها".

وطالب " الدولة اللبنانية برفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي" ، وأهاب بجميع القوى النقابية والزراعية العربية والدولية أن "ترفع الصوت تضامنًا مع المزارعين اللبنانيين في وجه الإرهاب المنظم الذي يمارسه الكيان الغاصب" . 

وختم البيان مؤكدا انه "آن الاوان‌ لكي يحاسب هذا الكيان الجرثوني السرطاني، وعلى ما يرتكبه بحق الانسانية، وبحق استقرار الاوطان، وما يشكله من تهديد للسلم العالمي" .
 
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