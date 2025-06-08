بيان من اتحاد نقابات المزارعين.. هذا ما جاء فيه

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دان اتحاد نقابات المزارعين في "انماء" في بيان، اختطاف احد الرعاة في منطقة الحدودية مع واستهداف احد المزارعين في بلدة حولا الجنوبية واصابته والحاق الاضرار بجراره الزراعي، مطالبا بتقديم شكوى لمجلس الامن الدولي، وجاء في بيان الاتحاد:"يُعبّر اتحاد نقابات المزارعين في لبنان عن غضبه الشديد وإدانته الكاملة للاعتداء السافر الذي تعرّض له أحد المزارعين في بلدة حولا الجنوبية، نتيجة استهدافه من قبل طائرة استطلاع تابعة للعدو بقنبلة أدّت إلى إصابته وتدمير جراره الزراعي".وتابع البيان: "ندين جريمة اختطاف راعٍ لبناني في منطقة شبعا، وهو من أبناء الأرض الذين يكافحون في سبيل رزقهم وسط الخطر والحرمان" .وأكد اتحاد نقابات المزارعين في لبنان أن " هذه الجرائم المكرّرة تؤكد أن المزارعين اللبنانيين باتوا في قلب الاستهداف المباشر، في محاولة لضرب صمودهم وإفراغ الأرض من أهلها".وطالب " الدولة برفع شكوى عاجلة إلى " ، وأهاب بجميع القوى النقابية والزراعية العربية والدولية أن "ترفع الصوت تضامنًا مع المزارعين اللبنانيين في وجه الإرهاب المنظم الذي يمارسه الكيان الغاصب" .وختم البيان مؤكدا انه "آن الاوان‌ لكي يحاسب هذا الكيان الجرثوني السرطاني، وعلى ما يرتكبه بحق الانسانية، وبحق استقرار الاوطان، وما يشكله من تهديد للسلم العالمي" .