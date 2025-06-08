انخفاض ضخ المياه في حارة صيدا.. ومياه الجنوب تكشف السبب

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أعلنت ، في بيان، "انخفاض التغذية بالمياه للمشتركين المستفيدين من ، بسبب عطل طرأ على المضخة، على أن يتم استعادة التغذية بالمياه ريثما تنجز فرق الصيانة أعمالها" .وأشارت إلى أن "المحطة تغذي ، ، الهلالية، طلعة المحافظ، اليسوعية، البرامية، حديقة عبرا وصولاً الى دار العناية والافراز " .