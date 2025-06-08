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لبنان

انخفاض ضخ المياه في حارة صيدا.. ومياه الجنوب تكشف السبب

Lebanon 24
08-06-2025 | 12:15
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أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، في بيان، "انخفاض التغذية بالمياه للمشتركين المستفيدين من محطة حارة صيدا الكبرى، بسبب عطل طرأ على المضخة، على أن يتم استعادة التغذية بالمياه ريثما تنجز فرق الصيانة أعمالها" .
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وأشارت إلى أن "المحطة تغذي عبرا، مجدليون، الهلالية، طلعة المحافظ، اليسوعية، البرامية، حديقة عبرا وصولاً الى دار العناية والافراز العراقي" .
 
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