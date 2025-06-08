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لبنان
انخفاض ضخ المياه في حارة صيدا.. ومياه الجنوب تكشف السبب
Lebanon 24
08-06-2025
|
12:15
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أعلنت
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
، في بيان، "انخفاض التغذية بالمياه للمشتركين المستفيدين من
محطة حارة صيدا الكبرى
، بسبب عطل طرأ على المضخة، على أن يتم استعادة التغذية بالمياه ريثما تنجز فرق الصيانة أعمالها" .
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وأشارت إلى أن "المحطة تغذي
عبرا
،
مجدليون
، الهلالية، طلعة المحافظ، اليسوعية، البرامية، حديقة عبرا وصولاً الى دار العناية والافراز
العراقي
" .
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