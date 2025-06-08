تشييع الشهيد فضل عباس عيسى في حومين التحتا

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شيع " " وأهالي بلدة حومين التحتا الشهيد فضل الذي قضى في معركة "أولي البأس"، فانطلق موكب التشييع من أمام منزله، تقدمه حملة الأعلام والفلسطينية ورايات " الإسلامية" والأكاليل والفرقة الموسيقية ل"كشافة الإمام " وفرق كشفية.جاب الموكب شوارع البلدة وصولا الى ساحتها الرئيسية حيث أقيمت مراسم تكريمية خاصة. كما تحدث مراد عن مزايا ، معاهدا "المضي وكل الشرفاء في هذه الأمة على هذا الطريق والتمسك بقضية حتى تحرير كامل أرضنا المحتلة".أمّ الصلاة على الجثمان الشيخ هاني بلوط، ليوارى بعد ذلك في الثرى في روضة الشهداء في البلدة. (الزكالة الوطنية)