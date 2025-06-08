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لبنان

تشييع الشهيد فضل عباس عيسى في حومين التحتا

Lebanon 24
08-06-2025 | 12:28
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شيع "حزب الله" وأهالي بلدة حومين التحتا الشهيد فضل عباس عيسى الذي قضى في معركة "أولي البأس"، فانطلق موكب التشييع من أمام منزله، تقدمه حملة الأعلام اللبنانية والفلسطينية ورايات "المقاومة الإسلامية" والأكاليل والفرقة الموسيقية ل"كشافة الإمام المهدي" وفرق كشفية.
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جاب الموكب شوارع البلدة وصولا الى ساحتها الرئيسية حيث أقيمت مراسم تكريمية خاصة. كما تحدث مراد عن مزايا الشهداء، معاهدا "المضي وكل الشرفاء في هذه الأمة على هذا الطريق والتمسك بقضية فلسطين حتى تحرير كامل أرضنا المحتلة".

أمّ الصلاة على الجثمان الشيخ هاني بلوط، ليوارى بعد ذلك في الثرى في روضة الشهداء في البلدة. (الزكالة الوطنية)
 
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