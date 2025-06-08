في الضبية.. مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف شخصين بجرم حيازة عملة مزيّفة

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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وفي إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بالجرائم على اختلافها في جميع المناطق اللّبنانية.وبنتيجةً للتّحريّات والاستقصاءات التي تقوم بها مفرزة استقصاء في وحدة الدّرك الإقليمي، وفي أثناء تنفيذها دوريّات حفظ أمن ونظام وحواجز ظرفيّة في عدّة مناطق، تمكّنت بتاريخ 05-06-2025 من توقيف شخصين في محلّة المارينا- الضبيّة، وهما:أ. ش. (مواليد عام 1973، سوري)م. (مواليد عام 2001، سوري بحسب أقواله)وقد ضبط بحوزتهما مبلغ مالي مزيّف بقيمة /10,000/ دولار أميركي.أودعا والمضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة المختصّ.