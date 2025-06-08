غرق 3 أطفال في بركة زراعية في سهل المعلقة- زحلة وانتشال احدهم

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وقعت مأساة مؤلمة اليوم في منطقة سهل – ، حيث غرق ثلاثة أطفال سوريين داخل بركة زراعية.وقد تم انتشال احد الاطفال الغرقى من قبل ذويه، ولا تزال عناصر الدفاع المدني تعمل على انتشال الاثنين الآخرين.