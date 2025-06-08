Advertisement

لبنان

غرق 3 أطفال في بركة زراعية في سهل المعلقة- زحلة وانتشال احدهم

Lebanon 24
08-06-2025 | 13:10
A-
A+
Doc-P-1372225-638850114922799499.jpg
Doc-P-1372225-638850114922799499.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقعت مأساة مؤلمة اليوم في منطقة سهل الكركزحلة، حيث غرق ثلاثة أطفال سوريين داخل بركة زراعية.
Advertisement

وقد تم انتشال احد الاطفال الغرقى من قبل ذويه، ولا تزال عناصر الدفاع المدني تعمل على انتشال الاثنين الآخرين.


 
مواضيع ذات صلة
انتخاب سليم غزالة رئيسا لبلدية زحلة المعلقة
lebanon 24
08/06/2025 22:40:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية: توقيف شخص بعد ضبط عملية رشوى في منطقة المعلقة - زحلة
lebanon 24
08/06/2025 22:40:42 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة: تم انتشال جثامين 10شهداء منهم 3 أطفال من عائلة دردونة في جباليا (الجزيرة)
lebanon 24
08/06/2025 22:40:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غرق قارب في صيدا والعمل جار على انتشاله
lebanon 24
08/06/2025 22:40:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:31 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:52 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:45 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:51 | 2025-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2025-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:31 | 2025-06-08
15:30 | 2025-06-08
14:52 | 2025-06-08
14:45 | 2025-06-08
14:34 | 2025-06-08
14:23 | 2025-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24