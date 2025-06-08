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لبنان
عبدالله دان الإعتداء على طبيب في طرابلس وطالب بإنزال أشد العقوبات بالمعتدين
Lebanon 24
08-06-2025
|
13:15
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أجرى رئيس
لجنة الصحة
النيابية النائب
بلال عبدالله
، على أثر حادث الاعتداء الذي تعرض له طبيب الطوارئ في المستشفى الخيري في
طرابلس
مساء امس، اتصالات هاتفية، شملت مدير المستشفى الأستاذ عزام اسوم، والطبيب المعتدى عليه محمد خضر ونقيب أطباء
الشمال
الدكتور إبراهيم
مقدسي
، حيث أعرب عن ادانته "للاعتداء المقصود على الطبيب وهو يمارس عمله، من زمرة خارجة عن القانون، انتهكت حرمة المؤسسة الاستشفائية" .
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وشكر عبدالله لوزير الصحة الدكتور ركان
ناصر الدين
سرعة تحركه، ونوه بتجاوب
وزير الداخلية
العميد احمد
الحجار
والأجهزة الامنية، حيث تم القبض على المعتدين بسرعة قصوى، مع المطالبة بإنزال اقصى
العقوبات
بحقهم.
وتمنى "الشفاء العاجل للزميل محمد خضر"، طالبا من
القضاء
ب "التشدد في محاسبة كل من يستسهل الاعتداء على الأطباء او العاملين الصحيين، أثناء ادائهم واجبهم الانساني" . (الوكالة الوطنية)
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