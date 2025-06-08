عبدالله دان الإعتداء على طبيب في طرابلس وطالب بإنزال أشد العقوبات بالمعتدين

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أجرى رئيس النيابية النائب ، على أثر حادث الاعتداء الذي تعرض له طبيب الطوارئ في المستشفى الخيري في مساء امس، اتصالات هاتفية، شملت مدير المستشفى الأستاذ عزام اسوم، والطبيب المعتدى عليه محمد خضر ونقيب أطباء ، حيث أعرب عن ادانته "للاعتداء المقصود على الطبيب وهو يمارس عمله، من زمرة خارجة عن القانون، انتهكت حرمة المؤسسة الاستشفائية" .وشكر عبدالله لوزير الصحة الدكتور ركان سرعة تحركه، ونوه بتجاوب العميد احمد والأجهزة الامنية، حيث تم القبض على المعتدين بسرعة قصوى، مع المطالبة بإنزال اقصى بحقهم.وتمنى "الشفاء العاجل للزميل محمد خضر"، طالبا من ب "التشدد في محاسبة كل من يستسهل الاعتداء على الأطباء او العاملين الصحيين، أثناء ادائهم واجبهم الانساني" . (الوكالة الوطنية)