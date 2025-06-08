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لبنان

طفلة في حالة حرجة بعد حادث صدم من دراجة نارية في الهرمل

Lebanon 24
08-06-2025 | 13:47
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تعرضت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات لحادث صدم من دراجة نارية عند مفرق التل في مدينة الهرمل.
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وقد تم نقل الطفلة بحالة حرجة إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج. بحسب مندوبة "لبنان٢٤".
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