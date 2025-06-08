حريق سيارة على طريق نهر الليطاني – الزرارية.. هل هناك إصابات؟

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اندلعت النيران مساء اليوم في سيارة على طريق – ، ما استدعى تحركًا سريعًا لفريق الإنقاذ وفريق الإطفاء في مركز الزرارية التابع لكشافة الرسالة الإسلامية.وقد عمل العناصر على محاصرة النيران وإخمادها، ومنع امتدادها إلى المحيط، دون تسجيل أي إصابات بشرية. واقْتصرَت الأضرار على الماديات.