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لبنان

حريق سيارة على طريق نهر الليطاني – الزرارية.. هل هناك إصابات؟

Lebanon 24
08-06-2025 | 14:23
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اندلعت النيران مساء اليوم في سيارة على طريق نهر الليطانيالزرارية، ما استدعى تحركًا سريعًا لفريق الإنقاذ وفريق الإطفاء في مركز الزرارية التابع لكشافة الرسالة الإسلامية.
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وقد عمل العناصر على محاصرة النيران وإخمادها، ومنع امتدادها إلى المحيط، دون تسجيل أي إصابات بشرية. واقْتصرَت الأضرار على الماديات. 
 
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