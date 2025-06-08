"تجمع النقابات الزراعية في الجنوب": لاتخاذ إجراءات حازمة لحماية الأراضي والمزارعين

Advertisement

دان "تجمع النقابات الزراعية في الجنوب"، في بيان "خطف قوات أحد رعاة الماشية من منطقة "عين الخوخ" في خراج بلدة في ، واستهداف مزارع وجراره الزراعي في بلدة حولا عبر قنبلة ألقتها طائرة معادية، مما أسفر عن إصابته بجروح وتضرر معداته، وكذلك ما قام به العدو من اعتداء على المواطنين العزل على طريق الشهابية كفردونين، واسفر عن ارتقاء وعدة جرحى".وأضاف: "نطالب والمجتمع الدولي مرة اخرى بالضغط على العدو لوقف هذه الانتهاكات والاحترام الكامل للسيادة . كما نطالب بإطلاق سراح المزارع المختطف فورا ، ومن قبله الصياد اللبناني ، الذي اختطفته قوات العدو قبل ايام من قبالة شاطئ الجنوبي، كما ندعو إلى اطلاق سراح جميع المختطفين من سجون العدو، ووقف جميع الانتهاكات للأراضي اللبنانية".ودعا الحكومة إلى "اتخاذ إجراءات حازمة لحماية الأراضي اللبنانية والمزارعين ودعم وتعزيز مقومات الصمود للمواطن الجنوبي ولا سيما المزارعين".واعتبر ختاما أن "لا حماية ولا أمن ولا أمان للبنان ومواطنيه الا بمعادلة الشعب والجيش والمقاومة". (الوكالة الوطنية)