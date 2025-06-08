24
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
11
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"تجمع النقابات الزراعية في الجنوب": لاتخاذ إجراءات حازمة لحماية الأراضي والمزارعين
Lebanon 24
08-06-2025
|
14:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
دان "تجمع النقابات الزراعية في الجنوب"، في بيان "خطف قوات
الاحتلال
أحد رعاة الماشية من منطقة "عين الخوخ" في خراج بلدة
شبعا
في
جنوب لبنان
، واستهداف مزارع وجراره الزراعي في بلدة حولا عبر قنبلة ألقتها طائرة معادية، مما أسفر عن إصابته بجروح وتضرر معداته، وكذلك ما قام به العدو من اعتداء على المواطنين العزل على طريق الشهابية كفردونين، واسفر عن ارتقاء
شهيد
وعدة جرحى".
Advertisement
وأضاف: "نطالب
الحكومة اللبنانية
والمجتمع الدولي مرة اخرى بالضغط على العدو
الإسرائيلي
لوقف هذه الانتهاكات والاحترام الكامل للسيادة
اللبنانية
. كما نطالب بإطلاق سراح المزارع المختطف فورا ، ومن قبله الصياد اللبناني
محمد فنيش
، الذي اختطفته قوات العدو قبل ايام من قبالة شاطئ
الناقورة
الجنوبي، كما ندعو إلى اطلاق سراح جميع المختطفين من سجون العدو، ووقف جميع الانتهاكات
الإسرائيلية
للأراضي اللبنانية".
ودعا الحكومة إلى "اتخاذ إجراءات حازمة لحماية الأراضي اللبنانية والمزارعين ودعم وتعزيز مقومات الصمود للمواطن الجنوبي ولا سيما المزارعين".
واعتبر ختاما أن "لا حماية ولا أمن ولا أمان للبنان ومواطنيه الا بمعادلة الشعب والجيش والمقاومة". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
وزير الزراعة: لتمكين التعاونيات الزراعية لأنها السبيل الأمثل لحماية صغار المزارعين
Lebanon 24
وزير الزراعة: لتمكين التعاونيات الزراعية لأنها السبيل الأمثل لحماية صغار المزارعين
09/06/2025 02:18:27
09/06/2025 02:18:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"تجمع النقابات العمالية" جنوبًا استنكر استهداف المواطن سرور في عيتا الشعب
Lebanon 24
"تجمع النقابات العمالية" جنوبًا استنكر استهداف المواطن سرور في عيتا الشعب
09/06/2025 02:18:27
09/06/2025 02:18:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار: إجراءات حازمة مرتقبة لضبط مخالفات الدراجات النارية في بيروت
Lebanon 24
الحجار: إجراءات حازمة مرتقبة لضبط مخالفات الدراجات النارية في بيروت
09/06/2025 02:18:27
09/06/2025 02:18:27
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: ندعو دول العالم إلى تحرك عاجل واتخاذ مواقف حازمة وإجراءات ملموسة لوقف العدوان الاسرائيلي الهمجي على غزة
Lebanon 24
حماس: ندعو دول العالم إلى تحرك عاجل واتخاذ مواقف حازمة وإجراءات ملموسة لوقف العدوان الاسرائيلي الهمجي على غزة
09/06/2025 02:18:27
09/06/2025 02:18:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
قتيل جرّاء إشكال في القبّة
Lebanon 24
قتيل جرّاء إشكال في القبّة
18:59 | 2025-06-08
08/06/2025 06:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تحليق مكثف للطيران المسير فوق أجواء مدينة صور
Lebanon 24
تحليق مكثف للطيران المسير فوق أجواء مدينة صور
16:43 | 2025-06-08
08/06/2025 04:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حتى 9 امتار.. فيديو جديد لعمليات الحفر للجيش في منطقة المريجة
Lebanon 24
حتى 9 امتار.. فيديو جديد لعمليات الحفر للجيش في منطقة المريجة
15:31 | 2025-06-08
08/06/2025 03:31:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاهم أميركي - إسرائيلي على سحب اليونيفيل من جنوب لبنان
Lebanon 24
تفاهم أميركي - إسرائيلي على سحب اليونيفيل من جنوب لبنان
15:30 | 2025-06-08
08/06/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"نقابة مربي المواشي في بعلبك الهرمل": العدو يشن حربًا ممنهجة على القطاع الزراعي
Lebanon 24
"نقابة مربي المواشي في بعلبك الهرمل": العدو يشن حربًا ممنهجة على القطاع الزراعي
14:52 | 2025-06-08
08/06/2025 02:52:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نقل فنان شهير إلى المستشفى للمرّة الثالثة... حالته خطيرة جدّاً
Lebanon 24
نقل فنان شهير إلى المستشفى للمرّة الثالثة... حالته خطيرة جدّاً
10:19 | 2025-06-08
08/06/2025 10:19:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شفائها من مرض السرطان.. فنانة لبنانية تحتفل بزفافها تعرّفوا إلى عريسها (فيديو)
Lebanon 24
بعد شفائها من مرض السرطان.. فنانة لبنانية تحتفل بزفافها تعرّفوا إلى عريسها (فيديو)
23:51 | 2025-06-07
07/06/2025 11:51:12
Lebanon 24
Lebanon 24
كان متزوجا من زميلتها في القناة.. مذيعة الـ MTV تستعد لدخول القفص الذهبي قريبا (صورة)
Lebanon 24
كان متزوجا من زميلتها في القناة.. مذيعة الـ MTV تستعد لدخول القفص الذهبي قريبا (صورة)
01:48 | 2025-06-08
08/06/2025 01:48:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة وعارضة أزياء تنفعل على مُقدّم برامج لبنانيّ... إليكم ما حصل بالفيديو
Lebanon 24
ممثلة وعارضة أزياء تنفعل على مُقدّم برامج لبنانيّ... إليكم ما حصل بالفيديو
08:40 | 2025-06-08
08/06/2025 08:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة تهديد عبر "واتسآب" في لبنان.. هلع وإخلاء وهذا ما جرى!
Lebanon 24
رسالة تهديد عبر "واتسآب" في لبنان.. هلع وإخلاء وهذا ما جرى!
05:55 | 2025-06-08
08/06/2025 05:55:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:59 | 2025-06-08
قتيل جرّاء إشكال في القبّة
16:43 | 2025-06-08
تحليق مكثف للطيران المسير فوق أجواء مدينة صور
15:31 | 2025-06-08
حتى 9 امتار.. فيديو جديد لعمليات الحفر للجيش في منطقة المريجة
15:30 | 2025-06-08
تفاهم أميركي - إسرائيلي على سحب اليونيفيل من جنوب لبنان
14:52 | 2025-06-08
"نقابة مربي المواشي في بعلبك الهرمل": العدو يشن حربًا ممنهجة على القطاع الزراعي
14:45 | 2025-06-08
بيان من متقاعدي وزارة الصحة العامة.. هذا ما جاء فيه
فيديو
حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو)
04:30 | 2025-06-08
09/06/2025 02:18:27
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
Lebanon 24
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
03:15 | 2025-06-08
09/06/2025 02:18:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "فضيحة" طلاقه.. أحمد السقا يؤدي مناسك الحج وهذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد "فضيحة" طلاقه.. أحمد السقا يؤدي مناسك الحج وهذا ما قاله (فيديو)
04:12 | 2025-06-06
09/06/2025 02:18:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24