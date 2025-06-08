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لبنان

"تجمع النقابات الزراعية في الجنوب": لاتخاذ إجراءات حازمة لحماية الأراضي والمزارعين

Lebanon 24
08-06-2025 | 14:34
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دان "تجمع النقابات الزراعية في الجنوب"، في بيان "خطف قوات الاحتلال أحد رعاة الماشية من منطقة "عين الخوخ" في خراج بلدة شبعا في جنوب لبنان، واستهداف مزارع وجراره الزراعي في بلدة حولا عبر قنبلة ألقتها طائرة معادية، مما أسفر عن إصابته بجروح وتضرر معداته، وكذلك ما قام به العدو من اعتداء على المواطنين العزل على طريق الشهابية كفردونين، واسفر عن ارتقاء شهيد وعدة جرحى".
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 وأضاف: "نطالب الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي مرة اخرى بالضغط على العدو الإسرائيلي لوقف هذه الانتهاكات والاحترام الكامل للسيادة اللبنانية. كما نطالب بإطلاق سراح المزارع المختطف فورا ، ومن قبله الصياد اللبناني محمد فنيش، الذي اختطفته قوات العدو قبل ايام من قبالة شاطئ الناقورة الجنوبي، كما ندعو إلى اطلاق سراح جميع المختطفين من سجون العدو، ووقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي اللبنانية".

ودعا الحكومة إلى "اتخاذ إجراءات حازمة لحماية الأراضي اللبنانية والمزارعين ودعم وتعزيز مقومات الصمود للمواطن الجنوبي ولا سيما المزارعين".
واعتبر ختاما أن "لا حماية ولا أمن ولا أمان للبنان ومواطنيه الا بمعادلة الشعب والجيش والمقاومة".  (الوكالة الوطنية)
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