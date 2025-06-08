"نقابة مربي المواشي في بعلبك الهرمل": العدو يشن حربًا ممنهجة على القطاع الزراعي

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اعتبرت "نقابة مربي المواشي في " أن "اختطاف العدو الاسرائيلي لأحد رعاة الماشية يوم أمس في خراج بلدة ، هو انتهاك فاضح للسيادة ولحق اللبنانيين بالعمل والتجول بأمان في اراضيهم" .وتابعت في بيان: "إن هذا العمل الجبان، الذي ترافق مع استهداف مزارع في بلدة حولا، يكشف أن العدو بات يشن حربًا ممنهجة على القطاع الزراعي والرعوي في ، بهدف استباحة الأرض اللبنانية، وضرب الاستقرار والأمن المعيشي والغذائي والاقتصادي للشعب اللبناني".وأضافت: "إننا في نقابة مربي المواشي في ، نُحمّل العدو الصهيوني ورعاته الامريكيين كامل المسؤولية عن حياة المختطف، وعن سلامة جميع العاملين في المهن الزراعية المختلفة في الجنوب اللبناني خاصة، وفي لبنان عامة".وطالبت النقابة " الهيئات الدولية المختصة بالتحرّك الفوري للضغط على الكيان الصهيوني وامريكا، والعمل الجدي لإطلاق سراحه، وسراح کل المختطفين وغیر اللبنانیین، ومحاسبة الکیان الصهیوني اللقيط على اعماله الشيطانية العدوانية، وفرض وقف عدوانه وجرائمه، وتحمیله کامل التعویضات الناجمة عنه ، بمقتضى القوانين والمعاهدات الدولية".