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لبنان

"نقابة مربي المواشي في بعلبك الهرمل": العدو يشن حربًا ممنهجة على القطاع الزراعي

Lebanon 24
08-06-2025 | 14:52
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اعتبرت "نقابة مربي المواشي في بعلبك الهرمل" أن "اختطاف العدو الاسرائيلي لأحد رعاة الماشية يوم أمس في خراج بلدة شبعا، هو انتهاك فاضح للسيادة اللبنانية ولحق اللبنانيين بالعمل والتجول بأمان في اراضيهم" .
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وتابعت في بيان: "إن هذا العمل الجبان، الذي ترافق مع استهداف مزارع في بلدة حولا، يكشف أن العدو الصهيوني بات يشن حربًا ممنهجة على القطاع الزراعي والرعوي في لبنان، بهدف استباحة الأرض اللبنانية، وضرب الاستقرار  والأمن المعيشي والغذائي والاقتصادي للشعب اللبناني".

وأضافت: "إننا في نقابة مربي المواشي في بعلبك الهرمل ، نُحمّل العدو الصهيوني ورعاته الامريكيين كامل المسؤولية عن حياة الراعي المختطف، وعن سلامة جميع العاملين في المهن الزراعية المختلفة في الجنوب اللبناني خاصة، وفي لبنان عامة". 

 وطالبت النقابة " الهيئات الدولية المختصة بالتحرّك الفوري للضغط على الكيان  الصهيوني وامريكا، والعمل الجدي لإطلاق سراحه، وسراح کل المختطفين اللبنانیین وغیر اللبنانیین، ومحاسبة الکیان الصهیوني اللقيط على اعماله الشيطانية العدوانية، وفرض وقف عدوانه وجرائمه، وتحمیله کامل التعویضات الناجمة عنه ، بمقتضى القوانين والمعاهدات الدولية".
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