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لبنان

تحليق مكثف للطيران المسير فوق أجواء مدينة صور

Lebanon 24
08-06-2025 | 16:43
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تحليق مكثف للطيران المعادي المسير في اجواء قرى وبلدات شمال مدينة صور لا سيما العباسية، برج رحال، وبدياس وصولاً حتى ضفتي الليطاني في منطقة القاسمية.  (الوكالة الوطنية)
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