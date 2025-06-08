قتيل جرّاء إشكال في القبّة

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وقع إشكال في في - بين عدد من الشبان، سرعان ما تطوّر إلى تضارب بالأيدي ثم إلى استخدام السكاكين، ما أسفر عن إصابة الشقيقين "م.ه" و"ا.ه" بجروح خطرة.وقد نُقل المصابان إلى لتلقي العلاج، فيما أطلقت عبر نداءات لطلب وحدات دم من فئة O+.في وقت لاحق، أفيد عن وفاة المدعو "م.ه" متأثراً بجراحه، في حين أفادت المعلومات الأولية أن خلفية الإشكال تعود إلى أسباب استفزازية.