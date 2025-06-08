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لبنان

قتيل جرّاء إشكال في القبّة

Lebanon 24
08-06-2025 | 18:59
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وقع إشكال في شارع الجديد في القبة - طرابلس بين عدد من الشبان، سرعان ما تطوّر إلى تضارب بالأيدي ثم إلى استخدام السكاكين، ما أسفر عن إصابة الشقيقين "م.ه" و"ا.ه" بجروح خطرة.
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وقد نُقل المصابان إلى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج، فيما أطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي نداءات لطلب وحدات دم من فئة O+.

في وقت لاحق، أفيد عن وفاة المدعو "م.ه" متأثراً بجراحه، في حين أفادت المعلومات الأولية أن خلفية الإشكال تعود إلى أسباب استفزازية.
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