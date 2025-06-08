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لبنان
قتيل جرّاء إشكال في القبّة
Lebanon 24
08-06-2025
|
18:59
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وقع إشكال في
شارع الجديد
في
القبة
-
طرابلس
بين عدد من الشبان، سرعان ما تطوّر إلى تضارب بالأيدي ثم إلى استخدام السكاكين، ما أسفر عن إصابة الشقيقين "م.ه" و"ا.ه" بجروح خطرة.
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وقد نُقل المصابان إلى
مستشفى طرابلس الحكومي
لتلقي العلاج، فيما أطلقت عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
نداءات لطلب وحدات دم من فئة O+.
في وقت لاحق، أفيد عن وفاة المدعو "م.ه" متأثراً بجراحه، في حين أفادت المعلومات الأولية أن خلفية الإشكال تعود إلى أسباب استفزازية.
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