Advertisement

لبنان

في زحلة.. انتشال جثث غرقى من بركة زراعية

Lebanon 24
08-06-2025 | 23:36
A-
A+
Doc-P-1372340-638850480135787420.png
Doc-P-1372340-638850480135787420.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أنهى عناصر الدفاع المدني في زحلة، فجر اليوم، وبمساندة غطاسين متخصصين حضروا من بيروت، مهمة انتشال جثث ثلاثة غرقى من داخل بركة زراعية في سهل المعلقة – زحلة.
Advertisement

وقد تم نقل الجثث إلى مستشفى المعلقة الحكومي، فيما أشار عناصر الإنقاذ إلى أن العملية واجهت صعوبات كبيرة بسبب الطبيعة الموحلة للمياه ووجود أوراق وأغصان الأشجار داخل البركة، ما تطلّب جهودًا مضنية لإتمام المهمة بنجاح.
مواضيع ذات صلة
غرق 3 أطفال في بركة زراعية في سهل المعلقة- زحلة وانتشال احدهم
lebanon 24
09/06/2025 10:27:25 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثة مؤلمة.. فرق الإنقاذ تنتشل جثة طفل غريق
lebanon 24
09/06/2025 10:27:25 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: ما خفي من أحلام إسرائيل أعظم وانتهاكاتها حولت المنطقة إلى بركة دماء خاصة في غزة
lebanon 24
09/06/2025 10:27:25 Lebanon 24 Lebanon 24
انتشال 4 جثث وفقدان أكثر من 50 شخصاً تحت أنقاض منزل إثر استهداف إسرائيلي بمنطقة جباليا البلد بقطاع غزة
lebanon 24
09/06/2025 10:27:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:25 | 2025-06-09
03:15 | 2025-06-09
03:06 | 2025-06-09
03:00 | 2025-06-09
02:56 | 2025-06-09
02:45 | 2025-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24