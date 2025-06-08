في زحلة.. انتشال جثث غرقى من بركة زراعية

Advertisement

أنهى عناصر الدفاع المدني في ، فجر اليوم، وبمساندة غطاسين متخصصين حضروا من ، مهمة انتشال جثث ثلاثة غرقى من داخل بركة زراعية في سهل المعلقة – زحلة.وقد تم نقل الجثث إلى ، فيما أشار عناصر الإنقاذ إلى أن العملية واجهت صعوبات كبيرة بسبب الطبيعة الموحلة للمياه ووجود أوراق وأغصان الأشجار داخل البركة، ما تطلّب جهودًا مضنية لإتمام المهمة بنجاح.